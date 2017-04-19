أكد المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس المجلس تمسكه بالثوابت الوطنية والعربية والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية ، في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، إن المجلس سيجتمع السبت المقبل بأمانات المحافظات لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، بالإضافة لتفعيل الأمانات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة توقيت مؤتمر القبائل لمواجهة الفكر التكفيري وتفعيل دور أبناء القبائل في العمل السياسي والخدمي.