 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 03:01 مساءً
روابط سريعة
اجتماع أمانات محافظات المجلس المصري للقبائل السبت المقبل‎
الاعلى لشورى القبائل العربية بمطروح

اجتماع أمانات محافظات المجلس المصري للقبائل السبت المقبل‎

الأربعاء، 19 ابريل 2017 02:30 م
محيط: أ ش ا

أكد المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس المجلس تمسكه بالثوابت الوطنية والعربية والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية ، في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، إن المجلس سيجتمع السبت المقبل بأمانات المحافظات لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، بالإضافة لتفعيل الأمانات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة توقيت مؤتمر القبائل لمواجهة الفكر التكفيري وتفعيل دور أبناء القبائل في العمل السياسي والخدمي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3