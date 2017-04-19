أظهر استطلاع للرأي لمركز بحوث الرأي العام الروسي اليوم الأربعاء أن أكثر من ثلث الروس 37% مقتنعون بأن الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش هم المسؤولون عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون بسوريا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية - النسخة الإنجليزية - عن المركز قوله إن نحو نصف الروس 46% يعتقدون أن الهجوم كان كيماويا فيما رأى 37% من الذين شملهم الاستطلاع أن منفذي الهجوم هم عناصر تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

ورأى 17% من الذين شملهم الاستطلاع أن الهجوم لم يكن هجوما كيماويا بينما رأت قلة لم تتجاوز نسبة الـ 4% أن الهجوم نفذته قوات الرئيس السوري بشار الأسد..وكان لـ5% رأي آخر تمثل في أن المعارضة السورية هي المسؤولة الحقيقية عن الهجوم.

وأظهر الاستطلاع أن 54% من الروس يرون أن روسيا لا يجب أن تدعم الرئيس السوري بشار الأسد إذا تأكد دوره في الهجوم فيما رأى (26%) أنه يتعين على موسكو مواصلة الدعم له.

أجري الاستطلاع على عينة مكونة من 1200 روسي خلال يومي 11 و 12 أبريل بهامش خطأ لا يتجاوز الـ 5ر3 %.