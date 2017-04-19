PQ تنطلق في السوق المصريالأربعاء، 19 ابريل 2017 02:19 م
أعلنت شركة PQ لخدمات الانتقالات عن انطلاق أعمالها وتطبيقها في السوق المصري. تتمثل أهداف الشركة في تحقيق النمو السوقي في مصر، ورفع معايير الجودة في هذا القطاع بالسوق المحلي، بهدف المساعدة على تنفيذ استراتيجية الشركة على المدى الطويل والمتمثلة في أن تصبح الشركة الأولى للانتقالات الخاصة التي تبدأ من مصر وتنطلق منها لجميع أنحاء العالم. وتركز الشركة بشكل أساسي على الحفاظ على جودة خدماتها من خلال تقديم تدريبات شاملة ومستمرة لقائدي السيارات، والعمل على تطوير التطبيق بشكل دائم.
يقول كريم عبيد- مؤسس ومدير عام PQ: “تُعد مصر من أهم الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها من الأسواق التي تتمتع بإمكانيات هائلة لإطلاق الشركات الناشئة مثل PQ. إنّ سوق حجز السيارات الخاصة يتميز بتنافسيته الشديدة، وكلما زاد عدد الشركات، كلما تطور هذا السوق ليقدم خدمات وباقات جديدة للعملاء وقائدي السيارات على حد سواء ولهذا نتوقع تحقيق معدل نمو كبير خلال العام الحالي، عن طريق ما نقدمه من مزايا تنافسية ، بما يساعدنا على تغيير هذا القطاع في مصر بشكل كبير خلال زمن قياسي “
يُعتبر تطبيق PQ هو أول تطبيق من نوعه في العالم يتيح للمستخدم حجز السيارة بضغطة زر واحدة، مع إمكانية الحجز بطريقتين من نفس الصفحة (السداد نقدي أو من خلال البطاقة الائتمانية). ولأول مرة في السوق المصري قامت PQ بإلغاء تعريفة وقت الذروة للحصول على تعريفة عادلة للعملاء على مدار اليوم.
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