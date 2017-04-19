وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، ايجور كوناشينكوف، ما تردده وسائل الإعلام، بشأن تقليل روسيا للبيانات عن خسائرها في معارك تدمر، بالشائعات الكاذبة تماما .

وقال كوناشينكوف - حسبما أفادت وكالة أنباء”نوفوستي” اليوم الأربعاء - : “إن هذا الكلام عبارة عن شائعات كاذبة، جُمعت بسرعة لتحويل الانتباه عن المسرحية الكاذبة الزاعمة بهجمات كيميائية من الجو في خان شيخون”.

وأضاف ” لا توجد معطيات روسية رسمية أصلا عن خسائر في معارك تدمر، ولم ننشر أبدا شئ بهذا الشأن.