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"الدفاع الروسية": ما يتردد عن تقليل روسيا لخسائرها في تدمر "شائعات كاذبة"
الدفاع الروسية

"الدفاع الروسية": ما يتردد عن تقليل روسيا لخسائرها في تدمر "شائعات كاذبة"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 02:17 م
وكالات

  وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، ايجور كوناشينكوف، ما تردده وسائل الإعلام، بشأن تقليل روسيا للبيانات عن خسائرها في معارك تدمر، بالشائعات الكاذبة تماما .
وقال كوناشينكوف - حسبما أفادت وكالة أنباء”نوفوستي” اليوم الأربعاء - : “إن هذا الكلام عبارة عن شائعات كاذبة، جُمعت بسرعة لتحويل الانتباه عن المسرحية الكاذبة الزاعمة بهجمات كيميائية من الجو في خان شيخون”.
وأضاف ” لا توجد معطيات روسية رسمية أصلا عن خسائر في معارك تدمر، ولم ننشر أبدا شئ بهذا الشأن.

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