انطلاق مهرجان السويس الأول لمسرح الطفلالأربعاء، 19 ابريل 2017 03:08 م
jنطلق فعاليات “مهرجان السويس الأول لمسرح الطفل دورة الفنان الراحل مسلم محمدين، الذي يقيمه فرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي بقصر ثقافة السويس خلال الفترة من 23 إلى 27 إبريل الجاري ويتولى رئاسته المهرجان محمد الجنايني ويتولى أمانته غادة محفوظ، برعاية اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس وصبري سعيد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .
تشارك فرق من مدن القناة وسيناء بالإضافة إلى جميع فرق السويس التابعة لفرع ثقافة السويس والفرق الحرة والمستقلة وأطفال فرق كنائس السويس، كما تشارك فرق طلائع مديرية الشباب والرياضة وفرق التربية والتعليم، تتضمن فعاليات المهرجان يوم 22 أبريل الساعة التاسعة والنصف صباحا، إقامة كرنفال بميدان الخضر تتجمع فيه الفرق المشاركة التي تحمل علم المحافظة الخاص بها بالإضافة إلي فرق الفنون الشعبية والسمسمية بثقافة السويس وفرق الطلائع لمديرية الشباب والرياضة، يليه الانطلاق في مسيرة فنية من ميدان الخضر مروراً بشارع صلاح نسيم وحتى مبنى المحافظة .
أما يوم 23 أبريل فتقام الفاعليات على مسرح قصر ثقافة السويس بإلقاء كلمات كل من مدير المهرجان وأمينه العام ورئيسه محمد منير رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، محافظ السويس، ثم يتم عرض مادة فيلمية عن الفنان الراحل مسلم محمدين، يليه عرض لفرقة فنون شعبية أطفال محافظة الإسماعيلية، يعقبه عرض “مدينة الأبطال” لمديرية الشباب والرياضة خارج التسابق ممثلة في محافظة السويس، ثم يتم تكريم عدد من الشخصيات التي أثرت وقدمت للطفل في شتى المجالات الإبداعية على مستوى مدن إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفي السادسة مساء يتم عرض مسرحي لفرقة جنوب سيناء ثم عرض آخر لنفس الفرقة، يوم 24 إبريل تقدم عروض مسرحية لفرق بورسعيد والإسماعيلية والسويس .
و يوم 25 إبريل فيبدأ تقديم ثلاثة عروض من الساعة الحادية عشرة صباحاً لفرقة السويس المسرحية، ثم عرض لفرق بورسعيد والإسماعيلية، يوم الخميس 27 إبريل الساعة الحادية عشرة صباحاً يعقد المؤتمر العلمي لمهرجان السويس الأول بعنوان ” الأطفال وتحديات المستقبل” وذلك بالمركز الاستكشافي للعلوم، وفي الثامنة مساء نفس اليوم تقام فاعليات ختام مهرجان مؤتمر السويس بعرض لفرق بورسعيد والقاهرة للفنون الشعبية ثم إلقاء كلمات كل من مدير المهرجان وأمينه العام ورئيسه ورئيس الإقليم ويتم إعلان توصيات المؤتمر العلمي ولجنة تحكيم المهرجان وتختتم الفاعليات بكلمة السيد المحافظ وتوزيع الجوائز المادية والعينية على الفرق المشاركة.
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