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الأربعاء 19 ابريل 2017 03:01 مساءً
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جامعة الدول العربية تقيم احتفالية لتكريم رئيس مجلس وزراء البحرين
مؤتمر مناقشة الأزمة السورية - جامعة الدول العربية - الجامعة العربية

جامعة الدول العربية تقيم احتفالية لتكريم رئيس مجلس وزراء البحرين

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:01 م
وكالات

نظمت جامعة الدولة العربية اليوم، حفل تكريم للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين لحصوله على درع الريادة في العمل التنموي العربي، وذلك في ضوء الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلها على مدار العقود الماضية في دفع عجلة التنمية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.

ويأتى ذلك في إطار السعي لتأكيد التقدير والعرفان لدور الشخصيات التي قدمت إسهامات استثنائية وهامة للدول والمجتمعات العربية في مجال التنمية.

ومنح أحمد أبو الغيط، الأمين العام خلال الاحتفالية، للأمير خليفة بن سلمان “درع جامعة الدول العربية للريادة في مجال العمل التنموي العربي” للمسئول البحريني الكبير.

وأصدر الأمين العام قرارا بأن يتم عقد هذه الاحتفالية بشكل سنوي كتقليد يهدف لتكريم الشخصيات والمسئولين العرب الذين لديهم إسهامات كبيرة في مجال العمل التنموي، وإلقاء المزيد الضوء على هذه الإسهامات باعتبارها نموذجا يحتذى به في مجال تحقيق التطور والتقدم المنشود في المجتمعات العربية.

وحضر هذه الاحتفالية عدد ملموس من الشخصيات المهمة، على المستويين الرسمي وغير الرسمي، من بينهم الأمينان العامان السابقان للجامعة العربية، عمرو موسى والدكتور نبيل العربي.

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