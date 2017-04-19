جامعة الدول العربية تقيم احتفالية لتكريم رئيس مجلس وزراء البحرينالأربعاء، 19 ابريل 2017 03:01 م
نظمت جامعة الدولة العربية اليوم، حفل تكريم للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين لحصوله على درع الريادة في العمل التنموي العربي، وذلك في ضوء الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلها على مدار العقود الماضية في دفع عجلة التنمية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.
ويأتى ذلك في إطار السعي لتأكيد التقدير والعرفان لدور الشخصيات التي قدمت إسهامات استثنائية وهامة للدول والمجتمعات العربية في مجال التنمية.
ومنح أحمد أبو الغيط، الأمين العام خلال الاحتفالية، للأمير خليفة بن سلمان “درع جامعة الدول العربية للريادة في مجال العمل التنموي العربي” للمسئول البحريني الكبير.
وأصدر الأمين العام قرارا بأن يتم عقد هذه الاحتفالية بشكل سنوي كتقليد يهدف لتكريم الشخصيات والمسئولين العرب الذين لديهم إسهامات كبيرة في مجال العمل التنموي، وإلقاء المزيد الضوء على هذه الإسهامات باعتبارها نموذجا يحتذى به في مجال تحقيق التطور والتقدم المنشود في المجتمعات العربية.
وحضر هذه الاحتفالية عدد ملموس من الشخصيات المهمة، على المستويين الرسمي وغير الرسمي، من بينهم الأمينان العامان السابقان للجامعة العربية، عمرو موسى والدكتور نبيل العربي.
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناءWed, 19 Apr 2017 08:33:39 GMT
-
خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على الإسراف
أنتقد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك مؤقتة ...Wed, 19 Apr 2017 10:55:05 GMT
-
التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"
أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل. ...Wed, 19 Apr 2017 09:51:32 GMT
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
«سد النهضة» يتصدر مباحثات السيسي ووزير خارجية أثيوبيا
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ورقنى جيبيوه، وزير خارجية إثيوبيا. ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز ...Wed, 19 Apr 2017 07:27:36 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحية - محيطTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT