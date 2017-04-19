في واقعة غريبة من نوعها، رفضت السفارة الأميركية في بريطانيا منح تأشيرة دخول إلكترونية إلى الولايات المتحدة لرضيع عمره 3 أشهر، وذلك بسبب خطأ من الجد ” بول كنيون “

ووضع الجد عن طريق الخطأ، علامة ” نعم ” على سؤال : “هل تنوي المشاركة أو سبق أن شاركت في أنشطة إرهابية أو تجسس أو تخريب أو إبادة جماعية ؟ “، أثناء ملئ استمارة حفيده هارفي .

وكان “كنيون” يخطط لإجازة مع زوجته وابنته وزوجها وطفليها، في الولايات المتحدة، وحصلوا جميعا على التأشيرة باستثناء هارفي الرضيع، وفقا لما نقلته تقرير نشرته صحيفة “تليجراف”.

وكان على الأسرة تقديم طلب جديد لهارفي الذي تخلف عن الرحلة، بسبب الخطأ الذي كلفهم 3 آلاف جنيه إسترليني لتغيير مواعيد الحجز.

ويطلب من البريطانيين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة، الحصول على تأشيرة إلكترونية مسبقة قبل السفر.