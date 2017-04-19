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شكري: إرسال «خبراء» لتدريب شعب أثيوبيا
سامح شكري‎

شكري: إرسال «خبراء» لتدريب شعب أثيوبيا

الأربعاء، 19 ابريل 2017 02:19 م
كتب - أحمد فرهود

أعلن وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري، وضع خريطة استراتيجية، للتعاون مع أثيوبيا.

وكشف شكري، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأثيوبي، اليوم الأربعاء، عن أن هناك بعض الخطوات التي تم إتخاذها بالفعل، لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي والزراعي والحيواني.

وأشار وزير الخارجية المصرية، إلى إيفاد خبراء مصريين، لتقديم دورات تدريبية في كافة المجالات إلى أثيوبيا.

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