 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 01:37 مساءً
روابط سريعة
خادم الحرمين الشريفين يبحث مع وزير الدفاع الامريكى العلاقات الثنائية
خادم الحرمين الشريفين الجديد الملك سلمان بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين يبحث مع وزير الدفاع الامريكى العلاقات الثنائية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:37 م
متابعات

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى قصر اليمامة اليوم “الأربعاء” مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذى يزور المملكة السعودية حاليا.

وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس”، أن الجانبين بحثا -خلال اللقاء- سبل تعزيزعلاقات الصداقة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في المجال الدفاعي، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي للعاصمة السعودية الرياض ضمن أول جولة له في منطقة الشرق الأوسط، يزور خلالها مصر.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3