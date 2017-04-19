شاهد.. الملابس التي تسببت في السخرية من ريم البارودي

خضعت الفنانة المصرية ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة مع المصور محمود عاشور.

ريم البارودي ظهرت في صور جديدة أثارت سخرية الجمهور، حيث كانت ترتدي فستان أسود غطى جسدها بالكامل، وتسببت في سخرية الجمهور منها بسبب تسريحة شعرها وفستانها الغريب.

ريم البارودي خضعت مؤخرا لعملية تجميل، بعد ان حقنت وجهها بالبوتكس، وانتشر لها فيديو على مواقع التواصل.

ريم كان آخر مسلسل لها «السبع بنات» مع علا غانم، فريال يوسف، وإيمان العاصي.