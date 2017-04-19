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الأربعاء 19 ابريل 2017 09:06 مساءً
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شاهد.. الملابس التي تسببت في السخرية من ريم البارودي
ريم البارودي

شاهد.. الملابس التي تسببت في السخرية من ريم البارودي

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:20 م

خضعت الفنانة المصرية ريم البارودي لجلسة تصوير جديدة مع المصور محمود عاشور.

ريم البارودي ظهرت في صور جديدة أثارت سخرية الجمهور، حيث كانت ترتدي فستان أسود غطى جسدها بالكامل، وتسببت في سخرية الجمهور منها بسبب تسريحة شعرها وفستانها الغريب.

ريم البارودي خضعت مؤخرا لعملية تجميل، بعد ان حقنت وجهها بالبوتكس، وانتشر لها فيديو على مواقع التواصل.

ريم كان آخر مسلسل لها «السبع بنات» مع علا غانم، فريال يوسف، وإيمان العاصي.

ريم البارودي

ريم البارودي

ريم البارودي

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