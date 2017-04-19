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نجوى إبراهيم تصدم جمهورها بلون شعرها.. شاهد
نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تصدم جمهورها بلون شعرها.. شاهد

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:25 م

فاجأت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم جمهورها بظهورها بلوك جديد.

الإعلامية المصرية ظهرت في صورة حديثة لها بعد أن غيرت لون شعرها من البني الغامق إلى الأصفر، مما منحها إطلالة مختلفة كليا.

جمهور نجوى عبروا عن صدمتهم من اللوك الجديد الذي اعتمدته، حيث أكدوا أن هذا اللون لا يليق بها، وأنهم اعتادوا عليها بلون شعرها البني الغامق.

يُذكر أن نجوى إبراهيم قد أثارت غضب جمهورها مؤخرا بعدما قالت، خلال استضافتها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، إنه لو كان لديها بنت سترفض أن تجلسها على كافيه ببنطلون ممزق، لأنه فكر يهدف ليساوي بين أصحاب الطبقة الغنية والفقيرة وهي ترى أن الله خلق الناس طبقات.

نجوى إبراهيم

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