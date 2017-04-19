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الأربعاء 19 ابريل 2017 01:32 مساءً
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مقتل واصابة 5 أشخاص اثر تحطم مروحية عسكرية في شمال اليونان
سقوط مروحية

مقتل واصابة 5 أشخاص اثر تحطم مروحية عسكرية في شمال اليونان

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:31 م
وكالات

أعلن مسؤولون عسكريون فى اليونان مقتل 4 من ضباط الجيش وإصابة آخر بجروح فى حادث تحطم مروحية تابعة لقوات حرس الحدود فى شمال اليونان.
وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الأربعاء أن الحادث وقع فى شمال مدينة ايلاسونا التي تبعد حوالى 450 كيلومترا شمال غربى اثينا.
وقد بدأت عملية بحث واسعة النطاق فى المنطقة الوعرة بعد أن فقد الجيش الاتصال بالمروحية التي أقلعت من مدينة لاريسا بوسط البلاد.

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