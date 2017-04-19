وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية.

والغواصة التي تم بناؤها بترسانة شركة “تيسين كروب”، في مدينة “كيبل” الألمانية، تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها بين 60 و73 متراً، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن.

وللغواصة الألمانية، القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري.

وتعد الغواصة الألمانية، بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتدعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.

وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الغواصة الجديدة، في وقت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات.