 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 01:36 مساءً
روابط سريعة
مهلة للزمالك للرد على عقوبات «الانسحاب»
مرتضى منصور‎

مهلة للزمالك للرد على عقوبات «الانسحاب»

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:21 م

أمهل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، نادى الزمالك 10 أيام تبدأ من اليوم وتنتهى فى 29 أبريل الجارى، لتقديم تظلم رسمى من جانبه للجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، على عقوبات الانسحاب من مباراة المقاصة.

وكان اتحاد الكرة قرر أمس اعتماد نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة بفوز الأخير 2-0، بجانب خصم 3 نقاط أخرى من الزمالك نهاية الموسم وتغريم الأبيض 200 ألف جنيه.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 5 آلاف جنيه كرسوم تقديم التظلم الخاص بالزمالك لدى لجنة التظلمات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3