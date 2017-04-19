أمهل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، نادى الزمالك 10 أيام تبدأ من اليوم وتنتهى فى 29 أبريل الجارى، لتقديم تظلم رسمى من جانبه للجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، على عقوبات الانسحاب من مباراة المقاصة.

وكان اتحاد الكرة قرر أمس اعتماد نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة بفوز الأخير 2-0، بجانب خصم 3 نقاط أخرى من الزمالك نهاية الموسم وتغريم الأبيض 200 ألف جنيه.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 5 آلاف جنيه كرسوم تقديم التظلم الخاص بالزمالك لدى لجنة التظلمات.