تشارك مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، يوم الجمعة المقبل الموافق 21 إبريل، في”جميلة Jamila -”، وهو أكبر حدث نسائى يتضمن أنشطة وفعاليات تهم المرأة، وذلك بمقر المبنى اليونانى بوسط البلد



وتشمل فعاليات “جميلة”، والذى يسمح بالدخول فيه مجاناً، عدد من الخدمات والانشطه الترفيهية منها بازار يضم كافة احتياجات المرأة سواء ملابس، اكسسوار، أدوات تجميل، منتجات طبيعية، أدوات منزلية، بالاضافة الى أنشطة ترفيهية عديدة للسيدات فقط منها “زومبا، والرقص، والكايروكى، و ركن لأنشطة الأطفال، هذا ويقدم الحدث أيضا ندوة، يجتمع فيها أشهر الخبراء فى مجالات البشرة والمكياج والشعر بسعر مخفض لكل السيدات الراغبات في الحضور.

وتشارك “بهية” فى حدث “جميلة” من خلال جناح تقدم من خلاله أنشطة ومحاضرات توعوية عن سرطان الثدى، وطرق الوقاية منه والفحص الذاتى، وأيضاً إمكانية التبرع للمؤسسة، وذلك فى إطار حرص المؤسسة على عدم اقتصار تقديم خدمات التوعية داخل المؤسسة فقط، ولكن أيضا الوصول إلى أماكن تجمع السيدات.

وأشاد الدكتور أحمد حسن، رئيس قسم الأورام بمؤسسة بهية، بالبعد الاجتماعي الذي سعى منظمين الحدث ان يقدموه من خلال حرصهم على تواجد مؤسسة بهية في اليوم وتقديمها نصائح صحية للسيدات للوقاية من مرض سرطان الثدي وطرق التصدي له مشيرًا الى أنه يوجد فى مصر أكثر من ٣٠ ألف حالة جديدة يتم تشخيصها سنوياً وانه لا سبيل لمحاربه مرض سرطان الثدي الا عن طريق مشاركة الأفراد والمؤسسات في خلق وعي مجتمعي كاف بالمرض.

ويعد “جميلة” حدث للسيدات والعائلة، ينظمه كل من “حد يعرف” - وهو أكبر تجمع نسائى عربى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك به أكثر من نصف مليون امرأة-، و“The Makeup Talk - ذا مايكب توك ” أكبر تجمع للمهتمين بمجال التجميل ويضم أكثر من 400 ألف امرأة.