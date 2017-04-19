أكد اللواء محفوظ طه مدير الكلية البحرية الأسبق، أن الغواصة الألمانية “41” هي من “طراز متقدم للغواصات التقليدية”، موضحا أن الغواصة إضافة كبيرة للقوات البحرية المصرية.

وأعلن محفوظ طه من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن مصر ترفع مستوى التسليح والاستعداد القتالي للقوات البحرية مع ارتفاع مستوى التهديدات والتحديات، مشيرا إلى الوحدات البحرية المصرية المتواجدة بمضيق “باب المندب” منذ عام ونصف.

وأضاف أن تأمين حقول الغاز المصرية في البحر الأبيض المتوسط التي تم اكتشافها تحتاج إلى وحدات بحرية حديثة قادرة على الابحار لساعات طويلة، مؤكدا أن الوحدات البحرية قادرة على القيام بمهام هجومية ودفاعية.

وأشاد بنجاح القيادة السياسية في تنويع مصادر الأسلحة، مؤكدا أن توافر الأموال ليست كافية للانتهاء من صفقات السلاح حيث توجد أبعاد سياسية أخرى – على حد تعبيره.

وقال: “أن الصفقة تم التعاقد عليها في 2015 والحصول عليها في 2017 هذا انجاز”، مضيفا “وضعنا مواصفات لبعض الوحدات البحرية في عام 1996 ، حصلنا عليها في 2015.. هناك طفرة كبيرة في التعامل مع الصفقات وفي نوعية السلاح”.

جاء هذا تعليقا على وصول الغواصة الألمانية “تايب 41” إلى ميناء رأس التين بالإسكندرية، لتكون أحدث القطع العسكرية المنضمة للقوات البحرية المصرية.