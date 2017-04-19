 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 01:37 مساءً
روابط سريعة
خبير عسكري: هناك طفرة في التسليح.. وهناك صفقات حصلنا عليها بعد 19 عام
الغواصة
الغواصة "41"

خبير عسكري: هناك طفرة في التسليح.. وهناك صفقات حصلنا عليها بعد 19 عام

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:22 م
محيط - خالد الريس

أكد اللواء محفوظ طه مدير الكلية البحرية الأسبق، أن الغواصة الألمانية “41” هي من “طراز متقدم للغواصات التقليدية”، موضحا أن الغواصة إضافة كبيرة للقوات البحرية المصرية.
وأعلن محفوظ طه من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن مصر ترفع مستوى التسليح والاستعداد القتالي للقوات البحرية مع ارتفاع مستوى التهديدات والتحديات، مشيرا إلى الوحدات البحرية المصرية المتواجدة بمضيق “باب المندب” منذ عام ونصف.
وأضاف أن تأمين حقول الغاز المصرية في البحر الأبيض المتوسط التي تم اكتشافها تحتاج إلى وحدات بحرية حديثة قادرة على الابحار لساعات طويلة، مؤكدا أن الوحدات البحرية قادرة على القيام بمهام هجومية ودفاعية.
وأشاد بنجاح القيادة السياسية في تنويع مصادر الأسلحة، مؤكدا أن توافر الأموال ليست كافية للانتهاء من صفقات السلاح حيث توجد أبعاد سياسية أخرى – على حد تعبيره.
وقال: “أن الصفقة تم التعاقد عليها في 2015 والحصول عليها في 2017 هذا انجاز”، مضيفا “وضعنا مواصفات لبعض الوحدات البحرية في عام 1996 ، حصلنا عليها في 2015.. هناك طفرة كبيرة في التعامل مع الصفقات وفي نوعية السلاح”.
جاء هذا تعليقا على وصول الغواصة الألمانية “تايب 41” إلى ميناء رأس التين بالإسكندرية، لتكون أحدث القطع العسكرية المنضمة للقوات البحرية المصرية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3