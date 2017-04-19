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بدء المباحثات بين شكري ووزير خارجية إثيوبيا
وزير الخارجية سامح شكري‎

بدء المباحثات بين شكري ووزير خارجية إثيوبيا

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:23 م
وكالات

بدأت جلسة المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإثيوبي ووركينيه جيبيهو الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر ظهر اليوم الأربعاء بقصر التحرير.
وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى ملف مياه النيل.
ومن المقرر أن يعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري خارجية البلدين.

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