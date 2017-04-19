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قرار بحظر «التجول» في عدة مناطق بشمال سيناء
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

قرار بحظر «التجول» في عدة مناطق بشمال سيناء

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:18 م

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا بحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية حتي العوجة غربا من غرب العريش وحتي جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتي خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتي العوجة علي خط الحدود الدولية بشمال سيناء.

تبدأ ساعات حظر التجوال من السابعة مساء وحتي الساعة السادسة من صباح اليوم التالي فيما عدا مدينة العريش والطريق الدولي من الساعة الواحدة صباحا وحتي الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بتحديد تكليف الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو من يقوم مانع به، حيث يكون وزير العدل بديل لوزير الأوقاف في حالة تغيب وزير الأوقاف لسبب ما ووزير الشباب والرياضة بدلا منه وزير التنمية المحلية والصحة بديلا للبيئة والزراعة بديلا للرى وشئون مجلس النواب بديلا للعدل، والتخطيط بديلا للقوى للعاملة والآثار بديلا للسياحة والتضامن بديلا للتموين وقطاع الأعمال بديلا للاستثمار والأستثمار بديلا لقطاع الأعمال العام.

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