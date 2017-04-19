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الأربعاء 19 ابريل 2017 01:39 مساءً
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ننشر موعد مباراة موناكو وبروسيا دورتموند والقنوات الناقلة
بروسيا دورتموند

ننشر موعد مباراة موناكو وبروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:08 م
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تقام مباراة موناكو الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد لويس الثاني ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا .
تنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 .
ويسعى فريق موناكو لتكرار فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة للمرة الأولي منذ 13 عاماً .

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