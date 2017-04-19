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متهم في «تفجير الكنيستين» يسلم نفسه لنيابة قنا
انفجار كنيسة طنطا

متهم في «تفجير الكنيستين» يسلم نفسه لنيابة قنا

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:06 م

سلم أحد المتهمين المتورطين في قضية تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية نفسه للنيابة العامة بمدينة قنا.

تلقي اللواء صلاح حسان مدير امن قنا إخطارا يفيد تسليم المدعو محمود محمد علي حسنين نفسه، لمكتب المحامى العام بنيابة مدينة قنا، وتم نقله إلي جهاز الامن الوطنى بمدينة قنا للتحقيق معه.

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