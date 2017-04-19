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تأجيل محاكمة 3 متهمين حصلوا على 13 مليون جنيه رشوة
محاكمة ـ محكمة‎

تأجيل محاكمة 3 متهمين حصلوا على 13 مليون جنيه رشوة

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:05 م
متابعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 3 متهمين فى اتهامهم بتقديم والحصول على رشوة قيمتها 13 مليون جنيه للحصول على موافقة من إحدى الشركات الخاصة والتابعة لهيئة البترول لبعض المشروعات الخاصة بالشركة للمتهم الثالث، لجلسة 10 يونيو لطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثانى لمناقشة شهود الاثبات.
وكلفت المحكمة، النيابة العامة لتجهيز الأدوات اللازمة لجلسة مناقشة الشهود، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني وإلقاء القبض علي المتهم الثالث.
وتعود تفاصيل القضية رقم 667 لسنة 2017، إلى قيام المتهمين “محمد.ع” و “تامر.أ” الأول والثانى بالحصول على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث “وائل.م” للحصول على موافقة مقاولات من الشركة من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية للمشروع على المتهمين الثلاثة بالتساوى وكل منهم على ثلث الأرباح، والتى تم تحديدها بقيمة 13 مليون و300 ألف جنيه قيمة الأرباح التى حصل عليها المتهمين.

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