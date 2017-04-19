يعتزم الإسرائيلي بنحاس إلياهو سداي الترشح للانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ستجرى خلال هذا العام.

وظهر “سداي” في مقطع فيديو بثته القناة الأولى الإسرائيلية، مؤكدًا نيته الترشح لرئاسة الكونغو، وأوضح أنهم يسمونه في إسرائيل “كيتوكو سداى مارا بنحاس”.

وأوضح معد التقرير الإسرائيلي أن “سداى” ولد في الكونغو ونشأ في باريس ثم هاجر إلى إسرائيل وتهود، وتعيش أسرته في السنوات الأخير في الحي اليهودي بالقدس.

وأشار “سداى” إلى أنه عندما كان عمره 20 عامًا، بدأ يتعرف على اليهودية من خلال اليهود الذين يعيشون في باريس، وكان يقرأ في التوراة وقرر بعد ذلك اعتناق اليهودية.

وتطرق للحديث عن الوضع في الكونغو، قائلًا: “إن الوضع هناك خطير، يوجد مشكلات اقتصادية واجتماعية، لا يوجد مأكل، تعليم، أو صحة أو أي شيء”.