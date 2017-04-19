يشارك عمرو الجارحي وزير المالية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستبدأ فعالياتها غدا /الخميس/ وتستمر حتي 24 أبريل الحالي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضحت وزارة المالية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن وزير المالية، وهو أيضا محافظ مصر المناوب لدي صندوق النقد، سيشارك مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي ومحافظ مصر لدي صندوق النقد في الاجتماع، الذي يضم وزراء مالية الدول العربية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول منطقة الشرق الأوسط، والذي ستعقده كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى.. وسيناقش الاجتماع آخر التطورات علي الصعيد الاقتصادي والمالي للاقتصاد العالمي والإقليمي.

كما سيعقد وزير المالية عدة لقاءات مع كبري البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، وسيعرض خلال هذه اللقاءات الاصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر حاليا، كما سيلتقي بمؤسسات التصنيف الدولية، ومنها (ستاندرد آند بورز - موديز)، للوقوف علي آخر التطورات.

ومن المقرر أن يشارك وزير المالية في الاجتماع، الذي ستعقده مجموعة الدول السبع الكبري، وسيلتقي أيضا بمكاتب المساعدة الفنية الدولية لمناقشة سبل التعاون مع مصر فيما يتعلق ببرامج التدريب المهني والمساعدات الفنية، التي يمكن لمصر أن تستفيد منها، بالإضافة إلي لقاءات علي هامش الاجتماعات مع وزراء مالية عدد من الدول العربية والأوربية، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول.

ويرافق وزير المالية في الاجتماعات عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.