أعلن الجيش الأمريكي أن مقاتلات التحالف الدولي شنت 16 غارة على مواقع تنظيم “داعش” في الرقة ودير الزور والحسكة، شمال شرقي سوريا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت ذلك قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الأربعاء، مشيرة في الوقت ذاته إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في قصف على جنوب مدينة الطبقة التي تشهد اشتباكات بين مسلحي التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية.

من جانبها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التزامها بتسليم الرقة إلى مجلس المدينة الذي شكلته عشائر وشخصيات من المنطقة، وذلك بعد إخراج التنظيم منها.

وكانت مصادر سورية قد أفادت - أمس - بمقتل 10 أطفال وإصابة آخرين جراء غارات روسية على قرية “معرة حرمة” في ريف إدلب، شمال سوريا.