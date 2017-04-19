نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء، بقيام الوزراء بأعمال من يتغيب منهم، والذي يشمل قيام وزير العدل بأعمال وزير الأوقاف في حالة الغياب.

ويشمل القرار قيام وزير التنمية المحلية بأعمال وزير الشباب، ووزير الموارد المائية بدلا من وزير الإسكان، ووزير البترول بدلا من وزير الكهرباء والطاقة، ووزير التموين بدلا من وزير التضامن الاجتماعى، ووزير الصحة بدلا من وزير البيئة، ووزير التخطيط بدلا من وزير المالية.