الملك سلمان يستقبل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيسالأربعاء، 19 ابريل 2017 01:08 م
استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، الأربعاء، في العاصمة الرياض، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
وقالت الوكالة إن الطرفين بحثا سبل تعزيز علاقات الصداقة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وبخاصة في المجال الدفاعي، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.
ووصل وزير الدفاع الأمريكي، الرياض، مساء أمس، في مستهل جولة تتضمن زيارة عدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي أول جولة له في المنطقة منذ تسلمه مهامه في يناير الماضي.
جولة “ماتيس” -ووفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”- تستمر بين 18 و23 من أبريل الجاري، وتشمل إلى جانب السعودية، كلًا من مصر وإسرائيل وقطر وجيبوتي.
وخلال لقائه المسؤولين السعوديين يعتزم ماتيس -وفق وسائل إعلام أمريكية- التركيز على الحصول على ضمانات تسمح بتعزيز دور الولايات المتحدة في الحرب الدائرة في اليمن، لمواجهة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وحلفائهم من قوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذين يتلقون دعمًا من إيران.
وفسر “ماتيس” استهلال جولته بزيارة السعودية بقوله مساء أمس: “إن المملكة تمثل ركنًا من أركان أمان الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة”.
وذكرت “واشنطن بوست” أن الدور المرتقب للإدارة الأمريكية في اليمن، يكون عبر زيادة دعم الحلفاء الخليجيين بهدف التصدي لإيران، التي تمثل قلقًا استراتيجيًا للسعودية، بحسب الصحيفة.
وتتهم الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، إيران بتهديد أمن المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، منها البحرين واليمن والعراق وسوريا ولبنان.
-
التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"
أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل. ...Wed, 19 Apr 2017 09:51:32 GMT
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
«سد النهضة» يتصدر مباحثات السيسي ووزير خارجية أثيوبيا
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ورقنى جيبيوه، وزير خارجية إثيوبيا. ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز ...Wed, 19 Apr 2017 07:27:36 GMT
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحية - محيطTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
وصول قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عسكرية بمحافظة الأنبار العراقية
وصلت قوات أمريكية إضافية إلى قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، للمساعدة في عملية طرد تنظيم “داعش” الإرهابي. وقالت مصادر لقناة (سكاي نيوز) ...Tue, 18 Apr 2017 11:38:40 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران بمناسبة ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
هل للاستحمام اليومي عواقبه على الصحة؟
وفي حين يحرص الكثيرون على الاستحمام بشكل يومي ولأكثر من مرة أحيانا، أكد عدد من علماء الصحة أن “هذه العادة هي من العادات الصحية الجيدة للحفاظ على نظافة الجسم ...Tue, 18 Apr 2017 11:43:30 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT
-
"القصابين ": مشروع "البتلو"سيعمل على زيادة الثروة الحيوانية
وقال محمد وهبه رئيس شعبة القصابين فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المشروع من شأنه العمل على زيادة الثورة الحيوانية، كما أنه سيؤدى إلى إنتاج جلود ذات ...Wed, 19 Apr 2017 08:13:37 GMT