استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، الأربعاء، في العاصمة الرياض، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة إن الطرفين بحثا سبل تعزيز علاقات الصداقة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وبخاصة في المجال الدفاعي، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الدفاع الأمريكي، الرياض، مساء أمس، في مستهل جولة تتضمن زيارة عدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي أول جولة له في المنطقة منذ تسلمه مهامه في يناير الماضي.

جولة “ماتيس” -ووفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”- تستمر بين 18 و23 من أبريل الجاري، وتشمل إلى جانب السعودية، كلًا من مصر وإسرائيل وقطر وجيبوتي.

وخلال لقائه المسؤولين السعوديين يعتزم ماتيس -وفق وسائل إعلام أمريكية- التركيز على الحصول على ضمانات تسمح بتعزيز دور الولايات المتحدة في الحرب الدائرة في اليمن، لمواجهة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وحلفائهم من قوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذين يتلقون دعمًا من إيران.

وفسر “ماتيس” استهلال جولته بزيارة السعودية بقوله مساء أمس: “إن المملكة تمثل ركنًا من أركان أمان الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة”.

وذكرت “واشنطن بوست” أن الدور المرتقب للإدارة الأمريكية في اليمن، يكون عبر زيادة دعم الحلفاء الخليجيين بهدف التصدي لإيران، التي تمثل قلقًا استراتيجيًا للسعودية، بحسب الصحيفة.

وتتهم الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، إيران بتهديد أمن المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، منها البحرين واليمن والعراق وسوريا ولبنان.