تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»الأربعاء، 19 ابريل 2017 12:56 م
قررت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين الخمسة المضبوطين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية اتهامهم بالاغتصاب وهتك العرض ومواقعة قاصر دون رضاها، وحيازة سلاح أبيض، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية بقية المتهمين الهاربين.
وكانت نيابة العمرانية قد أجرت مواجهة بين فتيات شارع العريش المغتصبات، و5 متهمين بارتكاب الواقعة، وأنكر المتهمون في أقوالهم أمام شريف أبو العز وكيل نيابة العمرانية، ارتكابهم الجريمة، مشيرين إلى عدم تهديدهم أيًّا من الفتيات أو معاشرتهن، وفور إجراء النيابة عرضًا قانونيًّا للمتهمين تعرفت عليهم الفتيات، قائلات: “هما دول”.
وقال المجني عليهن: إن المتهمين كانوا يعاشروهن تحت إكراه السلاح، فأمرت النيابة بحبس المتهمين، وعرض الفتيات على الطب الشرعي.
من جانبها كثّفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها للبحث عن 24 آخرين، والمتهم الرئيسي الذي يُدعَى “حسام. م” وشهرته “خرابة”؛ لاصطحابه الفتيات داخل “عشة”؛ لمواقعتهن تحت تهديد السلاح، أو إجبارهن على ممارسة الرذيلة مع آخرين.
وكانت تحقيقات نيابة الطفل بالجيزة قد كشفت عن جريمة مؤسفة تعرضت لها 3 فتيات قاصرات من أطفال الشوارع، واللاتي تعرضن لهتك العرض والاغتصاب على يد قرابة 30 سائق توك توك وبلطجيًا بشارع العريش.
وأسفرت التحقيقات أن مباحث رعاية الأحداث ألقت القبض على 3 فتيات بتهمة التسول، وبعرضهن على النيابة قام المُحقق بمناقشتهن حول ظروف وملابسات تواجدهن بالشارع، فقالت الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا: إن كلًّا منهن تركت منزلها عقب انفصال والديها وتفكك الأسرة، وأنهن تعرفن على بعضهن بالشارع، وتبيَّن من التحقيقات أنهن يُقمن في قطعة أرض فضاء بجوار سنتر شهير بشارع العريش منذ قرابة عامين عقب هروب كل منهن من منزلها.
وتبيّن من التحقيقات أن تواجد الفتيات المستمر بالشارع في هذا المكان عرّضهن لهتك العرض من العديد من السائقين والبلطجية، حتى تمت معاشرتهن معاشرة الأزواج بالقوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وقالت إحداهن إنهن اعتدن اصطحاب شاب لإحداهن يوميًّا لأحد الأماكن؛ للاعتداء عليهن جنسيًّا، ونظرًا لطول المدة التي قضتها الفتيات بالشوارع، أصبحن فريسة سهلة لأي من البلطجية وسائقي التوك توك.
وأمرت النيابة برئاسة محمد أبو زينة رئيس نيابة العمرانية، بحبس المتهمين الخمسة المضبوطين 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات الاغتصاب وهتك العرض ومواقعة قاصر دون رضاها، وحيازة سلاح أبيض، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية باقي المتهمين الهاربين.
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