نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا بعنوان “بوريس جونسون”بريطانيا قد تنضم إلى الولايات المتحدة في قصف سورية دون موافقة البرلمان”.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أكد أنه سيكون من الصعب على بلاده أن ترفض الانضمام للولايات المتحدة في قصف نظام الأسد في سورية رغم رفض البرلمان التدخل العسكري عام 2013.

وأضافت الصحيفة أن جونسون أكد أن بلاده كانت على علم بالقصف الصاروخي الأمريكي ضد مطار الشعيرات الذي يشتبه في استخدامه لشن غارات بالسلاح الكيماوي قبل وقوعه.

وأوضحت الصحيفة أن البرلمان رغم رفضه مشاركة القوات الجوية البريطانية في أي عمليات عسكرية ضد نظام الأسد إلا أنه عاد ووافق لاحقا على المشاركة الجوية المحدودة في قصف مواقع تنظيم ما يعرف بداعش والجماعات “المتشددة الأخرى”.

وتؤكد الصحيفة أنه رغم أن الحكومة البريطانية لم تعلن بعد نيتها اقتراح التدخل العسكري ضد نظام الأسد، إلا أن جونسون قال أمام مجلس العموم “نعرف أن اثنتين من طائرات السوخوي أقلعتا من مطار الشعيرات حيث يتم تخزين الأسلحة الكيماوية”.

وتواصل الصحيفة نشر مقتطفات من حديث جونسون أمام مجلس العموم، إذ أضاف قائلا: “لم نعرف من العينات التي حصلنا عليها أنه جرى استخدام غاز السارين فقط بل علاوة على ذلك عرفنا أنه غاز السارين الذي يحمل سمات الغاز الموجود لدى نظام الأسد”.