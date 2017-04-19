بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المسستشار أحمد أبو الفتوح، جلسة اليوم من محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في القضية المعروف إعلاميًا بقضية “التلاعب بالبورصة”.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت الى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.