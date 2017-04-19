الحكيم يكشف فوائد زيارته لمصر.. أنبوب غاز ومؤتمر هامالأربعاء، 19 ابريل 2017 12:44 م
أكد عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطنى العراقي، عن دعم بلاده لمصر، اقتصاديًّا، وأن هناك أنبوبًا من الغاز الذي يصل من البصرة والعقبة في الأردن، سيصل إلى سيناء.
وأضاف الحكيم، خلال مؤتمر صحفي بالسفارة العراقية بالقاهرة، أنهم سعداء بالتعاون في امتداد مصر باحتياجاتها النفطية، مشيرًا إلى أننا نسعى لتعاون اقتصادي كبير، وأننا نشجع عودة السياح العراقيين لمصر في إطار التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق.
وأوضح أن هناك تعاونًا فى جميع المجالات، فأمنيًّا اتفقنا مع السلطات المصرية على التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب الذي يهدد مصر والعراق، مضيفًا أننا نطمح لمواجهة الإرهاب فكريًّا من خلال التعاون بين الأزهر في مصر والنجف الأشرف في العراق.
وشدد عمار الحكيم، أن هناك إرادة عراقية لتطوير العلاقات مع مصر، ولذا جئنا بوفد من التحالف الذى يعد اكبر كتلة نيابية بمجلس النواب العراقي.
وتابع الحكيم: أن لديهم رغبة في بناء علاقة استراتيجية تعتمد على مواقف عراقية مصرية مشتركة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية.
وأكد على أن مصر عنصر الارتكاز في المنطقة العربية، ومن هذا المنطلق نريد لمصر دائمًا الدور الريادي.
وأوضح الحكيم، أن مصر قادرة على عمل مؤتمر يضم دول الجوار والإقليم والسعودية والعراق وتركيا وإيران؛ لإيجاد حلول فى المنطقة.
واستطرد: تلقينا دعمًا واضحًا وصريحًا من الرئيس السيسي لوحدة العراق، لافتًا إلى أنه رغم تعدد العِرقيات في العراق ما بين عرب وأكراد وتركمان فإن العراق يعتز بهويته العربية؛ لأنها النسبة الغالبة في المجتمع العراقي.
وأعلن عمار الحكيم، أن هناك تقدما بشكل كبير في العمليات العسكرية بالموصل للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.
وأشار الحكيم، حرص بلاده على الحفاظ على أرواح المدنيين، ولهذا السبب كان بطء العمليات في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح أن النصر قادم فى ظل الروح القتالية ، وكنا حريصين على عدم فتح ممر آمن لهروب داعش إلى سوريا.
وكشف الحكيم، عن أنه عرض على مصر تأسيس مؤتمر اقليمي لمواجهة النزاعات الدائرة في المنطقة ولحل الخلافات الناشبة بين العواصم العربية.
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