أدان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بكل أسى الحادث الإرهابي الغاشم، الذي استهدف كمين سانت كاترين، مؤكدًا أهمية الضرب بقوة، وبيد من حديد على أيدي الإرهابيين الخونة، وألا تأخذنا بهم رأفة ولا شفقة مع خالص العزاء لأهل الشهيد، ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت قوة تأمين دير سانت كاترين بجنوب سيناء قد تعرضت لإطلاق نار أسفر عن استشهاد أمين شرطة و4 آخرين.