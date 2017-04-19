قال هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن استيراد السلع “التافهة” -على حد قولة- من الخارج، قضية محورية في الاقتصاد المصري، لما في ذلك من تحميل على الموازنة العامة للدولة، حيث يتم سحب مبالغ كبيرة من الاحتياطي النقدي.

وأضاف عمارة، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم”، على فضائية “دريم”، اليوم الأربعاء، أن قرار منع استيراد “فوانيس رمضان”، يعالج أمرين، الأول تخفيض الاستهلاك من العملة الأجنبية، وثانيا المساهمة في تشغيل العمالة المصرية بالداخل، من خلال الإحلال المحلي للواردات، موضحا أن منظومة الإنتاج في الاقتصاد المصري تحتاج إلى الضبط، حتى يمكن تنمية الاقتصاد والتخفيف من العبء على السوق.