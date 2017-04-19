 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 01:40 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. برلماني: وقف استيراد السلع «التافهة» يخفف من عبء الموازنة
مجلس النواب‎

بالفيديو.. برلماني: وقف استيراد السلع «التافهة» يخفف من عبء الموازنة

الأربعاء، 19 ابريل 2017 01:04 م
محيط

قال هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن استيراد السلع “التافهة” -على حد قولة- من الخارج، قضية محورية في الاقتصاد المصري، لما في ذلك من تحميل على الموازنة العامة للدولة، حيث يتم سحب مبالغ كبيرة من الاحتياطي النقدي.
وأضاف عمارة، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم”، على فضائية “دريم”، اليوم الأربعاء، أن قرار منع استيراد “فوانيس رمضان”، يعالج أمرين، الأول تخفيض الاستهلاك من العملة الأجنبية، وثانيا المساهمة في تشغيل العمالة المصرية بالداخل، من خلال الإحلال المحلي للواردات، موضحا أن منظومة الإنتاج في الاقتصاد المصري تحتاج إلى الضبط، حتى يمكن تنمية الاقتصاد والتخفيف من العبء على السوق.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3