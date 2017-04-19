" مطعم الأخوات الثلاث " مشروع الأول من نوعه في المنطقة الكرديةالأربعاء، 19 ابريل 2017 01:14 م
فكرت 3 أخوات كرديات خارج الصندوق، بعد المصاعب الاقتصادية التي تعرض لها إقليم كردستان العراق. استقلن من وظائفهن في وزارة السياحة بحكومة الإقليم، وأسسن في البداية مطعما صغيرا، لبيع الشطائر والمأكولات السريعة والوجبات الخفيفة.
وبعد 6 أشهر، لمسن خلالها قيمة مشروعهن وجدواه الاقتصادية، وسعن المشروع فافتتحن معا “مطعم الأخوات الثلاث” المتميز بتقديم أكل بيتي، في مدينة السليمانية، منذ شهرين، ليعملن به بمفردهن.
وهذا المطعم هو الأول من نوعه الذي يملكه ويشغله نساء في المنطقة الكردية - وفقا لرويترز .
ويقدم الأخوات الثلاث أكثر من 20 وجبة طعام (بيتي) يوميا. وعند وقت الغداء يصطف الزبائن في طابور، عند نافذة، ليأخذ كل منهم وجبته ساخنة من المطبخ.
وعن تجربتهن الفريدة في العراق قالت سيران رؤوف عبيد (33عاما) إحدى مؤسسات المطعم لـ “رويترز” : “نظرا للوضع الاقتصادي الصعب في منطقة كردستان، تركنا العمل كموظفات في الحكومة. استقلنا لنفتح هذا المطعم. نقدم نحو 20 نوعا من الطعام الشرقي”.
ومن بين زبائن المطعم يقول رجل يدعى محمد كريم (63 عاما) إنه معجب بمشروع الأخوات الثلاث ويشجعهن.
ويأمل الأخوات الثلاث أن تقتفي أُخريات أثرهن، ويسرن على نهجهن، بتأسيس مشاريع مماثلة يرغبن فيها بالفعل.
ولا تتوفر فرص عمل في “مطعم الأخوات الثلاث” لنساء أخريات.
وقالت أواز حسان (38 عاما) الشريكة المؤسسة في المطعم: “أُحب عملي جدا. أناشد كل ربات البيوت إنشاء مشروعات يردنها. أشجعهن على القيام بذلك. لا فرق بين الرجال والنساء. لا تخجلن أيتها النساء وهيا بنا نعمل جنبا إلى جنب مع الرجال”.
ويخدم المطعم نحو 100 زبون يوميا، بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء، بوجبات تتراوح أسعارها بين 3000 و10000 دينار عراقي (2.5 و 8 دولارات)
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