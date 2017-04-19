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مصرع 44 شخصا على الأقل في حادث سير بالهند
حادث سير في الهند

مصرع 44 شخصا على الأقل في حادث سير بالهند

الأربعاء، 19 ابريل 2017 12:43 م
وكالات

لقى 44 شخصا على الأقل مصرعهم، فى حادث سير لحافلة بولاية هيماشال براديش الجبلية بشمال البلاد، على ما أفاد مسؤول محلى وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول الإدارى فى منطقة شيملا روهان شاند ثاكور إن “حافلة خاصة سقطت فى واد... وتفيد آخر المعلومات المتوفرة عن مصرع 44 شخصا”.

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