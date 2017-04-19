هل للاستحمام اليومي عواقبه على الصحة؟

وفي حين يحرص الكثيرون على الاستحمام بشكل يومي ولأكثر من مرة أحيانا، أكد عدد من علماء الصحة أن “هذه العادة هي من العادات الصحية الجيدة للحفاظ على نظافة الجسم ...