وزير القوى العاملة يتابع إجراءات وصول جثمان مصري ومستحقاته من قطرالأربعاء، 19 ابريل 2017 12:07 م
وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي، بالقنصلية المصرية بالدوحة - قطر، بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لشحن جثمان المصري المتوفي نتيجة إصابة عمل إلى مصر بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن توفير مستحقاته والضمان الاجتماعي لأسرته.
وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي هشام محمد كامل، أشار فيه إلى أن المكتب كان قد تلقى إشارة من مستشفى الوكرة بالدوحة بوفاة المواطن (م.م.م.ع)، ويعمل فني كيمياء بشركة قطر للبتروكيماويات “قابكو” وتوفي نتيجة إصابة عمل ويحمل رقم شخصي 27081804455 وجواز سفر رقم a12770160 وهو من الإسكندرية، ومن المقرر أن يتم شحن الجثمان إلى مصر غدا /الخميس/ بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالدوحة.
وأوضح المستشار العمالي أن المواطن المتوفي متزوج من إندونيسية، وقد أسهم المكتب في استخراج تأشيرة دخول لها إلى مصر، علما بأن والده ووالدته موجودان بالدوحة في زيارة عائلية وسوف يسافرون جميعا مع الجثمان.
وأبلغ المكتب أسرة المتوفى خالص عزاء الوزير محمد سعفان، والسفير القنصل العام، ويقوم المكتب بمتابعة مستحقات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل.
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