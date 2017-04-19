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الأربعاء 19 ابريل 2017 12:09 مساءً
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بالفيديو.. أمير كرارة يكشف تفاصيل أكثر عمل ندم على الاشتراك به
أمير كرارة

بالفيديو.. أمير كرارة يكشف تفاصيل أكثر عمل ندم على الاشتراك به

الأربعاء، 19 ابريل 2017 12:09 م

أكد الفنان أمير كرارة أنه نادم على اشتراكه في مسلسل “ليلى مراد” النسخة السوريية، لافتا إلى أنه رفض تصوير باقي مشاهده في هذا العمل.
وقال النجم الشاب خلال لقائه ببرنامج “تع اشرب شاي” الذي تقدمه الفنانة غادة عادل: “قولت للجهة الإنتاجية أنا لو هبطل تمثيل مش هاجي المسلسل ده تاني”.



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