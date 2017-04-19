تفقد الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا اليوم الأربعاء سير العمل بقسم الاستقبال الجديد بالمستشفي الجامعي الرئيسي بالمنيا للوقوف على أعمال وتجهيزات القسم تمهيدا لاستقبال مواطني محافظة المنيا والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور أبو المجد - فى تصريح اليوم - إنه من المقرر افتتاح قسم الاستقبال في الأسبوع الأول من شهر مايو القادم لاستقبال جميع الحالات الطارئة بالمحافظة بطاقة استيعابية مبدئية تضم 17 سرير عناية مركزة و4 غرف عمليات عالية التجهيز مضادة للبكتريا وذات ضغط هواء متغير لمنع نقل العدوى للمرضى و6 أسرة إفاقة و15 سرير إقامة.

وطالب رئيس الجامعة بضرورة توفير مكان لمدير الطوارئ والطبيب النائب الإدارى بالمستشفى بداخل الاستقبال ليتسنى له متابعة سير العمل بالقسم وكذلك سرعة إنهاء الأعمال والتجهيزات لحاجة أهالي المحافظة الماسة لقسم الاستقبال والطوارئ.

وتفقد أعمال الهدم الخاصة بمبنى “ج” الرئيسي وأعمال الانشاءات بالمبنى ثلاثي الأجنحة الذي يعمل بالتوازي مع قسم الاستقبال والذي يتسع لـ 350 سريرا والأعمال النهائية في مستشفى الكبد وتجهيزاتها والمتوقع افتتاحها خلال سبتمبر القادم.