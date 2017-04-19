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خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على الإسراف
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على الإسراف

الأربعاء، 19 ابريل 2017 12:40 م
محيط - خالد الريس

أنتقد الدكتور مدحت نافع  الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك مؤقتة لحين اشباعها.
وشدد نافع من خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، على ضرورة أن يتم صرف الدخل لتغذية العقول وتنمية الذات من خلال الحصول على دورات وتعلم ذاتي.
وأقترح أن يتم ألزام رواد المطاعم بتكاليف الطعام كاملة في حالة عدم الاستطاعة على انهاء الطعام بشكل كامل للقضاء على ظاهرة الإسراف في الطعام، مطالبا أيضا بتغيير ثقافة وسلوك المواطنين لترشيد الاستهلاك. 

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