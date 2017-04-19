يستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الأربعاء، عمار الحكيم رئيس التحالف الوطنى العراقى، بمشيخة الأزهر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد استقبل أمس الثلاثاء، عمار الحكيم رئيس التحالف الوطنى العراقى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية وخالد فوزى رئيس المخابرات العامة، وحضر من الجانب العراقى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقى، بالإضافة إلى سفير العراق بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بـ”عمار الحكيم”، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على الوقوف بجانب العراق ودعم وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ومساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار فى هذا البلد العربى الشقيق.