بالفيديو.. خناقة بين طلاب بالسعودية تشل حركة المرور وتنتهي بمفاجأةالأربعاء، 19 ابريل 2017 12:04 م
وقعت مشاجرة جماعية كبيرة بين عدد من طلاب إحدى المدارس في السعودية، ما أدى إلى شلل تام للمرور.
وأظهر مقطع فيديو متداول في المملكة، تجمعًا لعشرات الطلاب أمام إحدى المدارس، يتشاجر عدد منهم بشكل عنيف، قبل أن تنتهي بتكريم المنتصرين فيها بالتصفيق الحار.
كما ظهر في المقطع توقف حركة السير في الشارع، الذي يمر من أمام المدرسة، فيما حاول بعض المارة فض المشاجرة الكبيرة.
في حين انتهت المشاجرة التي كان اللافت فيها العدد الكبير للطلاب المشاركين فيها، بالتصفيق الحار لأبرز من شارك في المشاجرة ويبدو أنهم اعتبروه منتصرًا.
وأثار مقطع الفيديو غضبًا وانتقادًا واسعًا من قبل المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب عدم تدخل إدارة المدرسة في فض المشاجرة التي يبدو أنها اندلعت فور انتهاء اليوم الدراسي.
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