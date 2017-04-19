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الأربعاء 19 ابريل 2017 12:04 مساءً
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بالفيديو.. أمير كرارة يحكي تفاصيل "بوكس" أحمد السقا الذي كسر له فكه
أمير كرارة

بالفيديو.. أمير كرارة يحكي تفاصيل "بوكس" أحمد السقا الذي كسر له فكه

الأربعاء، 19 ابريل 2017 12:04 م

حكى الفنان أمير كرارة تفاصيل فيلم “هروب اضطراري”، الذي جمعه بالنجم أحمد السقا.

وقال كرارة، خلال استضافته في برنامج “تع اشرب شاي” مع النجمة غادة عادل، إن الفنان أحمد السقا فوجئ خلال تصوير أحد مشاهد العنف بفك أمير مكسورا بسبب “بوكس” من السقا، وأن السقا كان قلقا عليه لدرجة أن كرارة هو من كان يهدئه.



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