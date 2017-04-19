وكيل حقوق إنسان البرلمان يتقدم ببيان عاجل عن زيادة الفشل الكلوي بالصعيدالأربعاء، 19 ابريل 2017 12:00 م
تقدم النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ببيان عاجل إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهاً إلي المهندس شريف إسماعيل ووزراء الصحة والتموين والبيئة حول زيادة أعداد المصابين بأمراض الفشل الكلوي والكبد من أبناء الصعيد.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان له، إن الزيادة في أعداد المصابين بالأمراض سالفة الذكر من أبناء الصعيد يأتي نتيجة مياة الصرف عن قصب السكر التي تقوم مصانع السكر بصرفها مباشرة في مياة النيل.
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