 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 12:04 مساءً
روابط سريعة
مفاجأة.. «الصحة» ترفض منح داليا محرز معاش إصابة عمل
داليا محرز

مفاجأة.. «الصحة» ترفض منح داليا محرز معاش إصابة عمل

الأربعاء، 19 ابريل 2017 12:04 م

قال المهندس هشام محمد سعيد، زوج الدكتورة داليا محرز الطبيبة التي توفيت إثر إصابتها بعدوى الالتهاب السحائي: إنه بعد ما يقرب من العامين لازالت وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى تماطل فى اعتبار إصابة زوجته التى أدت إلى الوفاة “إصابة عمل”.

وأضاف: “تم تحويل أوراق زوجتى الدكتورة داليا محرز من المعاشات إلى وزارة الصحة للعرض على قومسيون صحى، ولكننى فوجئت أن القومسيون رفض اعتبار زوجتى التى أصيبت أثناء عملها إصابة عمل، وقال فى التقرير “لا تستحق إصابة عمل”.

وأصيبت محرز، بارتفاع فى درجة الحرارة نتيجة عدوى أثناء عملها بأحد القوافل الطبية بالإسماعيلية، ما أدى لإصابتها بالتهاب في الأغشية المحيطة بالمخ “التهاب سحائى”، وتم حجزها في الرعاية المركزة بمستشفى الإسماعيلية الجامعى، وهى فى حالة غيبوبة كاملة حتى صعدت روحها إلى بارئها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3