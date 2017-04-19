مفاجأة.. «الصحة» ترفض منح داليا محرز معاش إصابة عملالأربعاء، 19 ابريل 2017 12:04 م
قال المهندس هشام محمد سعيد، زوج الدكتورة داليا محرز الطبيبة التي توفيت إثر إصابتها بعدوى الالتهاب السحائي: إنه بعد ما يقرب من العامين لازالت وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى تماطل فى اعتبار إصابة زوجته التى أدت إلى الوفاة “إصابة عمل”.
وأضاف: “تم تحويل أوراق زوجتى الدكتورة داليا محرز من المعاشات إلى وزارة الصحة للعرض على قومسيون صحى، ولكننى فوجئت أن القومسيون رفض اعتبار زوجتى التى أصيبت أثناء عملها إصابة عمل، وقال فى التقرير “لا تستحق إصابة عمل”.
وأصيبت محرز، بارتفاع فى درجة الحرارة نتيجة عدوى أثناء عملها بأحد القوافل الطبية بالإسماعيلية، ما أدى لإصابتها بالتهاب في الأغشية المحيطة بالمخ “التهاب سحائى”، وتم حجزها في الرعاية المركزة بمستشفى الإسماعيلية الجامعى، وهى فى حالة غيبوبة كاملة حتى صعدت روحها إلى بارئها.
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