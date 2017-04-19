لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان: مصر ستظل داعمة للسودان إقليميا ودولياالأربعاء، 19 ابريل 2017 11:59 م
وصف النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب الخطاب الذى بعثه السفير عمر دهب مندوب السودان بالأمم المتحدة إلى نظيره السفير المصرى عمرو ابو العطا مندوب مصر لدى الامم المتحدة والذى وجه فيه الشكر لموقف مصر الإيجابى تجاه السودان بشأن الأوضاع فى إقليم دارفور بأنه شهادة تقدير لمصر ومواقفها التاريخية تجاه دولة السودان الشقيق.
وقال الجندى فى بيان أصدره اليوم، أن كلمات الشكر والثناء التى جاءت فى خطاب السفير السودانى تجاه مصر نسف جميع المزاعم والأكاذيب والافتراءات التى كانت تروج بأن مصر تعمل ضد السودان.
وأكد النائب مصطفى الجندى أن التاريخ يؤكد دائما مواقف مصر التاريخية والثابتة والداعمة والمؤيدة للسودان وشعبه إقليميا وعربيا وإفريقيا ودوليا، موضحا أن خطاب السفير السودانى فند جميع المزاعم والأكاذيب التى أشارت إلى تصويت مصر خلال اجتماع مجلس الامن لصالح استمرار فرض العقوبات على الخرطوم، وأن موقف مصر داخل مجلس الأمن غير مساند للسودان وهو ما لا يصدقه أي عاقل.
وقال الجندى إن خطاب السفير السودانى كشف أن هناك من يريدون الوقيعة بين مصر والسودان من خلال ترويج الأكاذيب والمزاعم التى لا أساس لها على أرض الواقع، مؤكدا أن العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة بين مصر والسودان على مر التاريخ لن يستطيع أحد أن ينال منها أبدا وأن مصر سوف تظل داعمة ومؤيدة للسودان الشقيق فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
كما أكد النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أهمية الزيارة التى يقوم بها السفير سامح شكرى وزير الخارجية إلى السودان غدا الخميس، مشيرا إلى أن مباحثات ولقاءات السفير سامح شكرى خلال هذه الزيارة سوف تتطرق لجميع الملفات السياسية والاقتصادية والتعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.
وقال إن هناك علاقات تاريخية وإستراتيجية تربط بين مصر والسودان ، وأن هناك علاقات ذات طبيعة خاصة جدا تربط بين الشعبين المصرى والسودانى على مر التاريخ حتى لو كان هناك أى خلافات فى وجهات النظر بين البلدين إلا أن هذه الخلافات لم تؤثر سلبيا على العلاقات بين شعبى وادى النيل.
وأعرب النائب مصطفى الجندى عن أمله فى أن يأتى اليوم ليرى فيه ومعه الرأى العام العربى والعالمى، أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم نموذجا للعلاقات المتميزة بين أى بلدين متجاورين خاصة داخل الدول الأفريقية والعربية، خاصة أن روابط الدم والمصاهرة أصبحت تسرى فى شرايين المصريين والسودانيين مؤكدا ثقته الكاملة فى أن زيارة السفير سامح شكرى للسودان ستكون ناجحة وستحقق جميع اهدافها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية وغيرها.
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