سخر الفنان محمد هنيدى، من أداء الفريق الإلمانى بايرن ميونخ، خلال مباراته مع ريال مدريد، بفقرة من اغنية للهضبة عمرو دياب.

وقد شارك الفنان محمد هنيدى، عبر حسابة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، باغنية للهضبة تقول: ” ده حالى أصعب من حالهُ جرالى أكتر ما جراله”، معلقا عليها: ” يقصد البايرن عمرو”.

والجدير بالذكر، فاز ريال مدريد على ضيفه بايرن ميونخ، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو” فى إياب الدور ربع النهائى لدوري أبطال أوروبا، ليتأهل الملكى الإسبانى لنصف نهائى البطولة، بعدما أصبحت النتيجة الإجمالية فى المباراتين 6 / 3، بعد فوز الريال 2 / 1 فى الذهاب.