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«فيفا» يدفع مليون و800 ألف جنيه للأهلي
الدولى-لكرة-القدم-فيفا

«فيفا» يدفع مليون و800 ألف جنيه للأهلي

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:54 م

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للأهلي أنه سيدفع مليون و800 جنيه تمثل مصاريف علاج مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء.

مروان محسن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر في أمم أفريقيا الأخيرة بالجابون، وقرر الفيفا تحمل تكاليف علاجه وفقاً لبرنامج الفيفا لحماية الأندية.

وكان مروان محسن قد خضع لعملية جراحية في ألمانيا على يد الطبيب الشهير ماير للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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