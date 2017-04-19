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الأربعاء 19 ابريل 2017 12:08 مساءً
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تطوير عقار للبلهارسيا "صديق للأطفال"
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تطوير عقار للبلهارسيا "صديق للأطفال"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 12:08 م

أعلنت شركة ميرك الألمانية للأدوية، الثلاثاء، عن تركيبة مناسبة للأطفال من عقارها لعلاج مرض البلهارسيا الذي يصيب ملايين الفقراء في أفريقيا وآسيا.

وذكرت الشركة أن المرض الطفيلي يتسبب في قتل 280 ألف شخص سنويا في أفريقيا وحدها.

ويمكن أن تسبب البلهارسيا فقرالدم (الأنيميا) والإسهال وسرطان المثانة وبطء النمو الإدراكي إلى جانب مشاكل عقم للنساء.

وقالت ميرك إنها تبرعت بـ 500 مليون قرص من عقار برازيكوانتيل لمنظمة الصحة العالمية خلال الأعوام العشرة الأخيرة لاستخدامها بالأساس في علاج الأطفال الذين يصابون بالبلهارسيا بسبب الأنهار والبحيرات الملوثة في 39 دولة أفريقية.

لكن الرئيسة التنفيذية للرعاية الصحية في ميرك بيلين جاريجو قالت للصحفيين في جنيف إن القرص كبير في الحجم وطعمه مر ومن الصعب على الأطفال بلعه وإن التركيبة الجديدة ستكون أكثر حلاوة.

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