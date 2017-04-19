قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن وصول الغواصة الألمانية إلى مصر يعد نقلة نوعية في القوات البحرية المصرية، مشيرا إلى أن الغواصة الألمانية 41 تعد سلاح هجومي.

وأشار “الشهاوي”، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الغواصة تعد إضافة تكنولوجية هائلة للسلاح المصري، لافتا إلى أن القوات البحرية المصرية قدرتها أكبر 5 مرات من القوات البحرية الإسرائيلية.

واوضح أن الغواصة الألمانية لديها القدرة على حمل 8 توربيدات، مؤكدا ان كل القطع البحرية التي تحصل عليها مصر تعزز من قوة سلاحها العسكري، مضيفا أن الجيش المصري يحمي حدوده والحدود العربية.