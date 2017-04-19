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انفوجرافيك.. أطلس عالمي لموارد الطاقة الشمسية
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انفوجرافيك.. أطلس عالمي لموارد الطاقة الشمسية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:47 م

دشن البنك الدولي مؤخرا تطبيقا يعنى بموارد الطاقة الشمسية وبياناتها، ووفرته مجانا للراغبين بالاطلاع على أحدث الخرائط المتعلقة بهذا النوع من الموارد.

ويمكن لمن يرغب تحميل خرائط بالغة الدقة من التطبيق، الذي أنجز بالتعاون بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل العالمية وأطلق عليه اسم “أطلس الشمس العالمي” (غلوبال سولار أطلس).

ويأتي هذا التطبيق ليدعم الاهتمام والطلب المتزايدين على الطاقة الشمسية. 

ويشكل الأطلس جزءا من مبادرة مقدمة من برنامج المساعدة الإدارية لقطاع الطاقة (إيسماب) المتعلقة برسم وتحديد موارد الطاقة المتجددة التي تتضمن أيضا طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرهما.

أما الجهة التي تقدم البيانات المتعلقة بالطاقة الشمسية فهي “سولارغيس” وهي التي تعد المواد ذات العلاقة بالأطلس، بالنظر إلى قواعد بيانات موارد الطاقة الشمسية التي تمتلكها وتطورها.

أما الهدف الرئيسي للأطلس فهو توفير بيانات لموارد الطاقة الشمسية بشكل سريع وفوري.

وهناك قسم لتحميل الخرائط اللازمة موزعة حسب القارات والمناطق والأقاليم العالمية، مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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