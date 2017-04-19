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خمس الشركات البريطانية تعرضت للقرصنة الالكترونية
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خمس الشركات البريطانية تعرضت للقرصنة الالكترونية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:44 م

فال تقرير بريطاني نشرت نتائجه الثلاثاء، إن نحو خمس الشركات في البلاد تعرضت لهجمات الكترونية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى هي الأكثر عرضة لهذه الهجمات.

وأوضح التقرير الذي أعدته غرفة التجارة البريطانية أن 42 في المئة من هذه الشركات تصنف على أنها كبيرة، أي يزيد عدد العاملين فيها على 100، وفق ما أوردت “سكاي نيوز”.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الشركات الصغيرة التي تعرضت إلى الهجمات بلغ 18 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن 24 في المئة فقط الشركات تطبق إجراءات أمنية ضد هجمات الاختراق الالكتروني، مشيرا إلى أن بعض الشركات تفتقر إلى أبسط إجراءات الحماية الالكترونية.

وقال المدير التنفيذي للغرفة آدم مارشال إن الهجمات الالكترونية تهدد أموال الشركات وسمعتها والثقة فيها، موضحا أن الخسائر لا تقتصر على الجانب المادي، بل تتعدها إلى تعطيل عمل بعض الشركات وإنتاجيتها.

وتابع أنه “رغم أن الهجمات استهدفت الشركات من الأحجام كافة، إلا أن الدلائل لدينا تظهر أن الشركات الكبيرة كانت أكثر عرضة للهجمات”.

وشملت الاستطلاع أكثر من 1200 شركة بريطانية، وأجري بعد أن شهدت البلاد سلسلة من الهجمات الالكترونية الكبيرة.

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